LIVE Perugia-Verona 2-1 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | gli umbri voglio il trofeo i veneti il tie-break! 20-21

In diretta, si segue l'incontro tra Perugia e Verona valido per la Supercoppa Italiana di volley 2026. Attualmente, i padroni di casa conducono con un punteggio di 2-1 e sono a due punti dal conquistare il trofeo. La partita si sta svolgendo in un momento decisivo, con il punteggio di 23-21 e un errore di Darlan che ha aperto la strada ai padroni di casa.