LIVE Perugia-Verona 2-1 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | gli umbri voglio il trofeo i veneti il tie-break! 20-21
In diretta, si segue l'incontro tra Perugia e Verona valido per la Supercoppa Italiana di volley 2026. Attualmente, i padroni di casa conducono con un punteggio di 2-1 e sono a due punti dal conquistare il trofeo. La partita si sta svolgendo in un momento decisivo, con il punteggio di 23-21 e un errore di Darlan che ha aperto la strada ai padroni di casa.
25-22 ESCE IL SERVIZIO DI KEITA! PERUGIA VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA! 24-21 Pipe di Plotnytskyi, Perugia ha tre match point che valgono il titolo! Non c’è invasione! Punto confermato, con Christensen che ha comunque qualcosa da dire all’arbitro. Verona chiama il videocheck per la possibile invasione a rete del muro di Perugia. 20-20 Errore di Plotnytskyi che pesta la linea dei nove metri durante la battuta. 20-19 Keita attacca una palla complicata e subisce il muro a tre di Perugia. 10-12 Giannelli insiste su Ben Tara e ha ragione, altro mani fuori per il 10 di Perugia. 9-12 Keita attacca contro il muro a tre di Perugia ma la palla si insacca tra le mani degli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Perugia-Verona 2-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti vogliono il tie-break per sperare nella vittoria, 14-13
LIVE Perugia-Verona 2-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vincono 25-21 il terzo set e passano in vantaggio nella finale
