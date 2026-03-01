Durante la finale di Supercoppa Italiana di volley 2026, Perugia e Verona si affrontano in diretta. Nel terzo set, Perugia conquista il punteggio di 25-21, assicurandosi il vantaggio nella partita. Crosato chiude il primo tempo del set, contribuendo alla vittoria del team umbro. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di ottenere il risultato finale.

25-21 PERUGIA VINCE IL TERZO SET E VA IN VANTAGGIO! Il primo tempo di Crosato chiude il parziale. 17-18 DARLAAAAN! Ancora un ace, è lui che sta facendo la differenza nel campo di Verona! 15-12 Disastro di Keita che ha cercato un attacco staccatissimo da rete che vola via dal campo di Perugia. 3-3 KEITA! Riesce ad insaccare il pallone nel muro avversario con una giocata da paura in una situazione complessa. 25-22 PERUGIA VINCE IL SECONDO SET! SI TORNA IN PARITÁ! La parallela di Ben Tara chiude il secondo parziale. 18-18 In rete la battuta di Keita che dai nove metri non sta trovando il ritmo giusto. 17-18 Dimentica subito l’errore alla battuta, Darlan trova una diagonale pazzesca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Verona 2-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vincono 25-21 il terzo set e passano in vantaggio nella finale

