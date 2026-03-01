LIVE Perugia-Verona 0-1 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | gli umbri sono vicini alla vittoria del secondo set 23-20

In corso la partita tra Perugia e Verona nella Supercoppa Italiana di volley 2026. Gli umbri si trovano a un punto dalla vittoria del secondo set con il punteggio di 23-20. Plotnytskyi ha segnato con una pipe e successivamente ha messo in rete il servizio, portando Verona a 24-21. La partita è in diretta e gli aggiornamenti continuano.