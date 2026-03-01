LIVE Paolini-Bucsa 5-7 0-0 WTA Merida 2026 in DIRETTA | l’iberica si aggiudica il primo parziale

In diretta dalla partita di Merida, l’incontro tra Paolini e Bucsa si è concluso con il primo set vinto dalla giocatrice iberica, che si è imposta con un punteggio di 7-5. La sfida prosegue con il punteggio di 0-0 nel secondo set, mentre un punto saliente è stato il colpo vincente di diritto incrociato di Bucsa. La partita è ancora in corso.

40-A Largo il diritto incrociato colpito male della toscana. Ancora palla break. 7-5 In rete il diritto incrociato della toscana. Il primo set è della spagnola. 30-0 In rete il diritto incrociato della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 6-5 Lungo lo schiaffo al volo di diritto lungolinea steccato di "Jas". Break dell'iberica che dopo il cambio campo servirà per la terza volta per il set. 40-A Largo il rovescio incrociato giocato al centro del campo di Paolini. Altra palla break. 40-40 Diritto lungolinea vincente giocato a ridosso della rete della numero 7 WTA. 15-40 In rete il rovescio lungolinea della toscana. Ci sono due palle break. 15-30 Rovescio lungolinea e vincente giocato a ridosso della rete dell'italiana.