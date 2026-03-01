LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | sarà duello rovente tra Bezzecchi e Marquez

In diretta dal circuito della Thailandia, i piloti Bezzecchi e Marquez si preparano a sfidarsi nel GP 2026 di MotoGP. La gara, che si svolge oggi, vede i due protagonisti pronti a confrontarsi su una pista che li vede affrontarsi in questa stagione. I fan possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale, cliccando sul link dedicato alla diretta.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo GP stagionale della MotoGP, in programma a Buriram, in Thailandia, valevole per il Motomondiale 2026: saranno 26 i giri della gara della classe regina, che scatterà a partire dalle ore 9.00 italiane. Partirà in pole Marco Bezzecchi (Aprilia), mentre con lui in prima fila ci saranno Marc Marquez (Ducati) e Raul Fernandez, mentre un altro italiano, Fabio Di Giannantonio (Ducati), aprirà la seconda fila. In terza fila Franco Morbidelli (Ducati), nono, mentre saranno in quinta fila Francesco Bagnaia (Ducati), 13°, e Luca Marini (Honda). Dopo la Sprint di ieri in classifica generale guida Pedro Acosta (KTM) con 12 punti, davanti a Marc Marquez (Ducati), secondo con 9, e Raul Fernandez (Aprilia), terzo con 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli italiani: 8° Bagnaia, 10° Marini, 17° Morbidelli, 18° Bastianini, 21° Pirro.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP.

