LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi è da solo! Acosta e Marquez in bagarre

Durante la gara della MotoGP in Thailandia, Bezzecchi ha mantenuto un vantaggio di quasi due secondi su Fernandez, mentre Acosta e Marquez si sono contenduti la posizione in una bagarre serrata. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti che mostrano il divario tra i piloti e le azioni più intense in pista. La corsa prosegue con i protagonisti impegnati nelle ultime fasi.

-13 La Ducati non faceva così fatica da tanti anni. Sarà un caso o l’inizio di una tendenza? -13 Bagnaia si trova un po’ a bagnomaria. 9 decimi da Alex Marquez e 4 decimi su Binder. Anonimo, purtroppo. -14 In difficoltà Martin: scivola a 7 decimi da Marquez. Martin e Acosta potrebbero pagare dazio con le gomme dopo il duello rovente a suon di sorpassi. Siamo solo a metà gara. -15 Quasi 2 secondi di vantaggio per Bezzecchi su Fernandez. Acosta allunga: 0.5 su Marquez. -16 Acosta sembra poter allungare su Marquez. Di Giannantonio invece non è riuscito a tenere il passo del terzetto in lotta per il terzo posto. 1 Marco Bezzecchi Aprilia 2 Raul Fernandez +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

