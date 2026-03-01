LIVE Moto2 GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Guevara al comando dei questa gara ‘sprint’

Durante il terzo giro della gara sprint del GP Thailandia 2026 di Moto2, Guevara si trova in testa alla corsa, mentre Manu Gonzales si posiziona al secondo posto. La competizione è in corso e i piloti stanno cercando di guadagnare terreno, con Guevara che tenta di allungare sugli avversari. La gara prosegue con i concorrenti che affrontano le curve e accelerano lungo il circuito.

08.12 Di seguito l'ordine d'arrivo di questa gara di Moto2 tra incidenti e sospensioni: 1 Manuel Gonzalez 18 — 1:35.824 276.9 Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP 2 Izan Guevara 28 +0.099 1:35.846 279.0 Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 3 Daniel Holgado 96 +0.454 1:35.940 274.1 Kalex CFMOTO Inde Aspar Team 4 Ivan Ortola 4 +1.138 1:36.267 277.6 Kalex QJMOTOR – PONT GRUP – MSI 5 Collin Veijer 95 +2.667 1:36.332 277.6 Kalex Red Bull KTM Ajo6 Celestino Vietti 13 +3.211 1:35.835 275.5 Boscoscuro SYNC Group SpeedRS Team 7 Alonso Lopez 21 +4.220 1:36.599 274.1 Kalex ITALJET Gresini Moto2 8 Daniel Muñoz 17 +4.340 1:36.222 279.0 Kalex Italtrans Racing Team 9 Deniz Oncu 53 +5.