LIVE Milano-Vallefoglia 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 8-6 avanti le padrone di casa nel 3° set

Al momento si gioca la partita tra Milano e Vallefoglia nella serie A1 di volley femminile. Le padrone di casa sono avanti di due set e nel terzo sono in vantaggio 8-6. La partita è visibile in diretta con aggiornamenti in tempo reale, mentre si attende l’inizio del match tra Conegliano e Busto Arsizio, previsto dalle 17.

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 11-9 Brava Omuruyi a sfondare ancora il muro di Milano, trovando il mani-out. 11-8 Lanier in questa partita davvero micidiale: altro mani-fuori per la schiacciatrice di Milano. 10-8 Omuruyi sfrutta il muro non così composto di Danesi-Egonu e trova il mani-fuori. 10-7 Lanier a tutto braccio micidiale, scatenata la schiacciatrice di Milano. 8-6 Bici prova a tenere in linea di galleggiamento Vallefoglia con un buon attacco. 5-3 Muro-fuori per Egonu, partita decisamente forte in questo terzo set. 3-2 Ancora lei, Paola Egonu, che da ferma spara un tracciante su una rigiocata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Vallefoglia 2-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 8-6 avanti le padrone di casa nel 3° set Leggi anche: LIVE Milano-Vallefoglia 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 9-6 per le padrone di casa nel 2° set LIVE Milano-San Giovanni in Marignano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu entra e spariglia le carte. Padrone di casa avanti dopo il 3° set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 Milano si porta a casa anche il 2° set! Effetto Egonu in red zone.