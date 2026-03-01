LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA | sette davanti dopo la prima ora

Alle 13.52, cinque ciclisti sono caduti nel gruppo principale durante la corsa, ma non hanno avuto conseguenze e sono tornati a pedalare. Dopo la prima ora di gara, sette atleti sono in fuga davanti al resto del gruppo. La corsa Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 è in corso con aggiornamenti in tempo reale.

13.57 Adesso allungano i sette davanti, rifilando più di tre minuti al gruppo. 13.52 Nessuna conseguenza per i cinque caduti nel plotone, adesso tornati in azione. 13.45 Storm Ingebrigstn (Uno-X-Mobility) e Roger Adrià (Movistar Team) hanno raggiunto i battistrada; il gruppo di fuggitivi si allarga a sette corridori. 13.37 Storm Ingebrigstn (Uno-X-Mobility) e Roger Adrià (Movistar Team) inseguono i cinque davanti con 25 secondi di scarto. 13.34 I fuggitivi sono Matis Louvel (NSN Cycling Team), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Cole Kessler (Modern Adventure Pro Cycling), Johan Jacobs (Groupama – FDJ United) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL).