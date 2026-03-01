A circa 80 chilometri dall'inizio, sette ciclisti sono in fuga nel corso della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026. La corsa procede con un tratto di discesa che si dirige verso Le Bourliquet, mentre gli atleti cercano di mantenere il vantaggio sugli inseguitori. Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili in tempo reale, con i corridori che affrontano questa fase della competizione.

14:34 Ora un tratto di rapida discesa che porterà la corsa verso Le Bourliquet (1.3 km al 6.2% di pendenza media). 14;32 Foratura per l’americano Samuel Boardman (Modern Adventure Pro Cycling). 14.26 Tra i coinvolti nella caduta Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG), Sean Christian (Modern Adventure Pro Cycling), Brem Deman (Team Flanders – Baloise) e Timo Roosen (Team Picnic PostNL) 14.16 Rory Townsend e Elmar Reinders, entrambi della Unibet Rose Rockets, hanno abbandonato la gara. 14.10 Questi i nomi dei sette corridori di testa: Matis Louvel (NSN Cycling Team), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Cole Kessler (Modern Adventure Pro Cycling), Johan Jacobs (Groupama – FDJ United), Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL), Storm Ingebrigstn (Uno-X-Mobility) e Roger Adrià (Movistar Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: sette davanti dopo 80 km

Leggi anche: LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: sette davanti dopo la prima ora

Leggi anche: LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: gruppo compatto dopo i primi 18 km

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kuurne Bruxelles Kuurne.

Temi più discussi: Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Jonathan Milan sfida Philipsen; Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, la startlist definitiva; Kuurne-Bruxelles-Kuurne: percorso, favoriti in assenza di Van der Poel e dove vedere la corsa in tv; KUURNE-BRUXELLES-KUURNE, UNA CORSA APERTA A MILLE SOLUZIONI. PERCORSO E FAVORITI.

LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: sette davanti dopo la prima oraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SARDEGNA DALLE 14.00 14.10 Questi i nomi dei sette corridori di testa: Matis Louvel ... oasport.it

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Jonathan Milan sfida PhilipsenDopo il dominio di ieri timbrato Mathieu van der Poel nel primo antipasto della Campagna del Nord, oggi si prosegue in terra belga con la Kuurne - Brussel ... oasport.it

Dove vedere la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in TV e streaming Diretta su Eurosport e Discovery+ x.com

La Kuurne - Bruxelles - Kuurne propone nuovamente un tracciato che sorride ai velocisti, ma lo sprint non è necessariamente scontato #KBK26 - facebook.com facebook