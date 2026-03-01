LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA | Jonathan Milan cerca l’impresa tra poco

Alle ore 12.10 di oggi, la corsa ciclistica Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 è in corso con Jonathan Milan che tenta un’impresa. La diretta streaming è attiva e si può seguire aggiornando la pagina. Parallelamente, alle 14.00, prende il via anche la tappa del Giro di Sardegna, disponibile in diretta. Buongiorno agli appassionati che seguono gli eventi in tempo reale.

12.10 Buongiorno, Amici di OA Sport. Manca poco all’inizio della corsa, prevista per le 12.25 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Kuurne-Bruxelles-Kuuerne 2026. La corsa fiamminga giunge alle 78esima edizione con il ritorno del grande spettacolo sul pavè che fungerà da primo vero e proprio test stagionale per gli interpreti delle classiche di un giorno sulle pietre del nord Europa. 194.9 km in cui si susseguiranno 5 tratti di pavè e ben 13 muri, tutti concentrati nei primi tre quarti della corsa. Appuntamento alle 12.10 con il via ufficiale. Partenza fissata ancora una volta a Kortrijk con i 13 muri distribuiti nella prima metà di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: Jonathan Milan cerca l’impresa, tra poco LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: dalle 12.30 la gara maschileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE della giornata dedicata alle skiathlon. LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Goggia trionfa ed allunga su Robinson ed AicherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 11. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kuurne Bruxelles Kuurne Temi più discussi: Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, la startlist definitiva; Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Jonathan Milan sfida Philipsen; KUURNE-BRUXELLES-KUURNE, UNA CORSA APERTA A MILLE SOLUZIONI. PERCORSO E FAVORITI; Kuurne-Bruxelles-Kuurne: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv. Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Jonathan Milan sfida PhilipsenDopo il dominio di ieri timbrato Mathieu van der Poel nel primo antipasto della Campagna del Nord, oggi si prosegue in terra belga con la Kuurne - Brussel ... oasport.it LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: Jonathan Milan cerca l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SARDEGNA DALLE 14.00 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della ... oasport.it Dove vedere la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in TV e streaming Diretta su Eurosport e Discovery+ x.com Team ECOTEK Zero24. Domenica il debutto alla Kuurne-Brussel-Kuurne e a Volta Mantovana: ecco le formazioni SWS Agency https://www.bicitv.it/2026/02/27/team-ecotek-zero24.domenica-il-debutto-alla-kuurne-brussel-kuurne-e-a-volta-mantovana-ecc - facebook.com facebook