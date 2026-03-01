LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA | corsa esplosa ai -75 km Milan nel terzo troncone del gruppo

Durante la corsa Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, la gara si è infiammata ai -75 km con un allungo del gruppo principale. Nel tratto finale, un ciclista è stato visto nel terzo troncone del gruppo, mentre un altro ha affrontato la Côte du Trieu, una salita lunga un chilometro. La corsa è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

15:33 Poco più di 3 km all'ultimo muro di giornata, si tratta del Kluisberg (1.1 km al 5.9% di pendenza media). 15:30 Accelerazione di 4 uomini dal gruppo. Provano ad avvantaggiarsi Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Dylan Van Baarle (Soudal Quick Step), Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team) e Timo Kielich (Team Visma – Lease a Bike). 15:28 Gruppo principale che mette nel mirino i 7 fuggitivi. Soltanto un minuto da recuperare per il plotone Philipsen. 15:25 Tra poche centinaia di metri spazio alla Côte du Trieu, salita di 1.1 km al 7.2% di pendenza media e punte al 13.5%. 15:22 Nulla da fare purtroppo per Jonathan Milan, il cui gruppetto è segnalato a circa un minuto da quello principale.