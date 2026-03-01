LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA | Brennan domina la volata dinanzi a Mozzato e Trentin

Durante la corsa di Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, Brennan ha vinto in volata davanti a Mozzato e Trentin. La gara è stata seguita in diretta, mentre alle 14.00 è iniziata anche la copertura del Giro di Sardegna. Tra i ciclisti presenti, Jonathan Milan si è mostrato insoddisfatto al termine dell’evento. La corsa si è conclusa alle 16:59 con la vittoria di Brennan.

16:59 Tra gli insoddisfatti sicuramente anche Jonathan Milan. L'italiano si è sfilato lungo uno dei muri che ha caratterizzato la parte mediana del percorso, senza riuscire poi a riaccordarsi al gruppo principale. 16:56 Deluso di giornata Jasper Philipsen. Il belga ha dapprima attaccato in un paio di occasioni sui muri, per poi farsi sorprendere dai ventagli e da un problema meccanico. 16:54 Completa il podio Matteo Trentin! Gran finale dei due italiani del Tudor Pro Cycling Team. 16:53 Il giovane britannico non ha rivali e domina la volata. Secondo posto per un ottimo Luca Mozzato! VINCE BRENNAN! 16:51 Lanciata la volata! 16:51 Siamo sul rettilineo d'arrivo, superata l'ultima curva. 16:49 3000 metri al traguardo! Andatura elevatissima.