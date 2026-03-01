LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA | 50 km all’arrivo Trentin pimpante Milan fuori dai giochi

A 50 chilometri dall’arrivo di Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, Trentin si presenta in buona forma mentre Milan è stato eliminato dalla corsa. La corsa è in corso con i corridori che cercano di guadagnare terreno, mentre tra i favoriti ci sono tre atleti della squadra Visma: Laporte, Kielich e Brennan. La gara prosegue sotto gli occhi degli spettatori, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

16:03 Circa 25 uomini al comando con una quindicina di secondi di margine su un secondo gruppo. 40 i km all’arrivo. 16:01 Il secondo gruppetto raggiunge quello di Philipsen. Ottimo ancora una volta Matteo Trentin, che si riporta in testa. 15:59 Con il belga ci sono sicuramente tre uomini Visma, ovvero Laporte, Kielich e Brennan. Presenti anche Politt (UAE Team Emirates – XRG) e Renard (Cofidis). Secondo gruppetto a circa 8 secondi, gruppo principale a 20 secondi. 15:57 Tratto esposto al vento e si formano i ventagli! Il solito Philipsen spinge sull’acceleratore e porta via un drappello di 10 corridori. 15:52 Annullata la fuga! Gruppo compatto composto da una cinquantina di unità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: 50 km all’arrivo, Trentin pimpante, Milan fuori dai giochi Leggi anche: LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: corsa esplosa ai -75 km, Milan nel terzo troncone del gruppo LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: sette davanti dopo 80 km14:34 Ora un tratto di rapida discesa che porterà la corsa verso Le Bourliquet (1. Contenuti utili per approfondire Kuurne Bruxelles Kuurne. Temi più discussi: Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Jonathan Milan sfida Philipsen; Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, la startlist definitiva; Kuurne-Bruxelles-Kuurne: percorso, favoriti in assenza di Van der Poel e dove vedere la corsa in tv; KUURNE-BRUXELLES-KUURNE, UNA CORSA APERTA A MILLE SOLUZIONI. PERCORSO E FAVORITI. LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: 50 km all’arrivo, Trentin pimpante, Milan fuori dai giochiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SARDEGNA DALLE 14.00 15:30 Accelerazione di 4 uomini dal gruppo. Provano ad ... oasport.it Op deze tv-zenders kijk je live naar Kuurne-Brussel-Kuurne met heel wat toppersVolg Kuurne-Brussel-Kuurne live op deze tv-zenders en mis geen moment van de spannende Vlaamse klassieker. Check de zenders en geniet van de koers! wielerflits.nl Dove vedere la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in TV e streaming Diretta su Eurosport e Discovery+ x.com La Kuurne - Bruxelles - Kuurne propone nuovamente un tracciato che sorride ai velocisti, ma lo sprint non è necessariamente scontato #KBK26 - facebook.com facebook