LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Uriarte cerca il colpaccio il gruppo si avvicina

Oggi si svolge la tappa del Giro di Sardegna 2026, con Uriarte che tenta un attacco in corsa mentre il gruppo si avvicina. La corsa è in diretta e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La gara è partita alle 12:00 e si conclude alle 14:00, con la corsa che si sviluppa lungo le strade dell’isola.

14.53 Il gruppo è arrivato compatto ragion per cui non ci sono state variazioni nella classifica generale. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) vince il Giro di Sardegna 2026. 14.51 Volata doveva essere e volata è stata ad Olbia con il gruppo che ha però rischiato grosso. Una volta ripresa la fuga di giornata del solo Riccardo Perani (Beltrami TSA Tre Colli) è scattato Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) che ha provato ad anticipare la volata venendo ripreso all’interno degli ultimi due chilometri 14.49 Questa la top 10 della quinta ed ultima tappa del Giro di Sardegna 2026: 14.47 Seconda vittoria in questo Giro di Sardegna per Davide Donati che ha così conquistato la terza vittoria in carriera tra i pro a 20 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

