LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Donati vince la volata e fa doppietta

Oggi si svolge la tappa del Giro di Sardegna 2026, con la corsa che si conclude in una volata. Donati, al termine dello sprint, conquista la vittoria e realizza una doppietta. La gara è seguita in tempo reale con aggiornamenti disponibili online. La corsa è partita questa mattina e si conclude nel pomeriggio, con gli atleti che si sfidano lungo il percorso isolano.

14.59 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell’ultima tappa del Giro di Sardegna 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. Davide Donati wins the final stage of #GirodiSardegna??https:t.cohl5Tm4wGKE pic.twitter.comweWWJ632AR 14.53 Il gruppo è arrivato compatto ragion per cui non ci sono state variazioni nella classifica generale. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) vince il Giro di Sardegna 2026. 14.51 Volata doveva essere e volata è stata ad Olbia con il gruppo che ha però rischiato grosso. Una volta... 🔗 Leggi su Oasport.it

Donati vince in volata la tappa di Carbonia al Giro di SardegnaLa seconda tappa del Giro di Sardegna ha offerto una giornata intensa, con una falsa fuga che non si è trasformata in una lunga avanzata e una volata...

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata non scontataBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Sardegna 2026, la Ortistano-Carbonia.

Giro di Sardegna in vetrina in tv: "Durante la tappa di ieri 45 milioni di persone hanno visto le cartoline dall'Isola" - facebook.com facebook

Giro di Sardegna 2026: Dušan Rajovic minimalnie lepszy od Davide Donatiego. Bardzo zacieta koncówka x.com