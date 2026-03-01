LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse in carica si riportano avanti

La partita tra Conegliano e Busto Arsizio si è conclusa con un punteggio di 2-1 a favore delle campionesse in carica, che si sono riprese la testa della classifica. La gara si è svolta in diretta e ha visto le due squadre sfidarsi nel campionato di volley femminile 2026. È possibile aggiornare la partita in tempo reale cliccando sul link dedicato.

1-0 Sylla la mette a terra in diagonale. Prima volta che Conegliano approccia bene ad un set. 18.30 Nel momento più complicato Conegliano si sveglia e centra il terzo set. Le campionesse in carica hanno disputato un set eccellente e ora vedono il successo. 23-16 Haak non dà scampo alle rivali. Partita monumentale per la svedese 22-15 Sylla spara in diagonale e le campionesse d'Italia vedono il set. 12–11 Errore di Gennari che alza involontariamente per Haak che schiaccia tutta sola. 4-5 Fahr sbaglia in battuta. Conegliano su questo fondamentale sta perdendo nettamente rispetto a Busto. 0-2 Gabi spara ma completamente fuori, Conegliano parte di nuovo male.