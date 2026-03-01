LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 13-9 per le padrone di casa

La partita tra Conegliano e Busto Arsizio è in corso con le padrone di casa avanti 13-9 nel primo set. La sfida di serie A1 di pallavolo femminile si svolge in diretta e può essere seguita aggiornamento dopo aggiornamento. Inoltre, alle 17, si gioca anche la partita tra Milano e Vallefoglia, con la diretta disponibile online.

19.04 La diretta finisce qui. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di serata! 19.03 Gara-1, quindi, va a Conegliano. Mercoledì alle ore 20.30 andrà in scena Gara-2 a Busto. 19.02 Match che Conegliano fa suo ma senza dominare la scena. Haak e Zhu imperversano ma Busto tiene bene il campo. 24-18 Errore di Battista in battuta e match point di Conegliano. Check di Busto. Respinto. 19-12 Haak!!!! Cosa sta facendo la svedese!!! Ennesimo tocco vincente a rete. 17-11 Zhu Ting ancora una volta supera il muro con un tocco delicato. 18° punto per la cinese. 15-9 Meeto ci prova ma il suo colpo finisce fuori. Check di Busto. Rigettato. 14-9 Zhou! Beffa il muro di Busto e la mette a terra dopo un punto tiratissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 13-9 per le padrone di casa Leggi anche: LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 8-5 per le padrone di casa LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa provano a scuotersi12–11 Errore di Gennari che alza involontariamente per Haak che schiaccia tutta sola. Una selezione di notizie su Conegliano Busto Arsizio. Temi più discussi: PLAY-OFF TIME AL PALAVERDE! DOMENICA GARA-1 CONTRO BUSTO ARSIZIO PER I QUARTI DI FINALE IN UNA DELLE CLASSICHE DEL VOLLEY ITALIANO (h 17, diretta VBTV); LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: iniziano i playoff; Serie A1 Tigotà – Ufficiale la programmazione di Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Playoff Scudetto; Gli accoppiamenti dei Play Off: Conegliano-Busto Arsizio, Novara-Chieri, Milano-Vallefoglia e Scandicci-Bergamo. LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa provano a scuotersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 16-11 Haak!!!!! Inesorabile!! Parziale di ... oasport.it Domani parte la corsa al tricolore delle Pantere: al Palaverde arriva Busto ArsizioGara-2 si giocherà mercoledì 4 marzo alle 20.30 alla E-Work Arena. Coach Santarelli: «Entrambe le squadre sono cambiate, sarà un quarto di finale difficile: sappiamo che da questo momento in poi è vie ... trevisotoday.it https://www.oasport.it/2026/03/live-conegliano-busto-arsizio-a1-volley-femminile-2026-in-diretta-iniziano-i-playoff/ Seguite con noi la DIRETTA LIVE di Gara-1 tra Conegliano e Busto Arsizio. Le dominatrici della regular season vogliono iniziare con il piede giu - facebook.com facebook LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: alle 17.00 scatta Gara-1 - x.com