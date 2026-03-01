LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde si riprendono la parità

In diretta, la partita di volley femminile tra Conegliano e Busto Arsizio termina 1-1. Le lombarde riescono a recuperare la parità dopo aver affrontato le avversarie nel campionato di Serie A1 2026. La partita si è giocata oggi e ha visto le due squadre confrontarsi sul campo con intensità e determinazione. Seguiranno aggiornamenti sulla sfida tra Milano e Vallefoglina dalle 17.

18.02 Secondo set giocato meglio da Busto Arsizio che ha saputo stringere i denti nel finale quando Conegliano provava a rifarsi sotto. Troppi errori per le venete che hanno subito una pioggia di ace. 21-22 Zhu Ting non forza ma trova il punto! Conegliano non vuole mollare il set. 19-22 Ventesimo punto di Haak che sale in cielo e centra una schiacciata impossibile per le avversarie. 11-12 Torcolacci spara e colpisce De Gennaro in faccia. Punto per Busto. 11-11 Palla contesa a rete, Haak la mette comodamente a terra su un errore di ricezione di Busto. 10-11 Haak e Fahr questa volta murano Battista che provava l'ennesimo attacco. 7-9 Haak piazza l'ennesimo pallone a terra nella sua splendida partita.