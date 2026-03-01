LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Ottavia Cestonaro guida nel triplo femminile
Durante i Campionati Italiani indoor 2026, Ottavia Cestonaro si trova in testa nella gara di triplo femminile. La sessione delle batterie dei 60 metri si sta svolgendo con gli atleti pronti a scattare. La diretta continua a trasmettere gli aggiornamenti più recenti, permettendo di seguire ogni movimento delle competizioni in tempo reale. La gara si sta svolgendo in un’atmosfera di grande attesa e tensione.
1 Kelly Ann Doualla Edimo ITA 7.292 Carlotta Suppini ITA +0.143 Ilenia Angelini ITA +0.204 Johanelis Herrera Abreu ITA +0.235 Aurora Volpi ITA +0.246 Megane Aprile ITA +0.257 Chiara Goffi ITA +0.35 1 Alice Pagliarini ITA 7.322 Alessandra Gasparelli SMR +0.083 Alessia Pavese ITA +0.134 Ilaria Contran ITA +0.205 Angie Anemone ITA +0.276 Letizia Bruno ITA +0.33 Corsia 2 – Eleonora NervettiCorsia 3 – Martina GuizzonCorsia 4 – Zaynab DossoCorsia 5 – Irene SiragusaCorsia 6 – Gaya BertelloCorsia 7 – Antonella NardisCorsia 8 – Gaia Fantoni Corsia 2 – Aurora BertonCorsia 3 – Elena CambioloCorsia 4 – Giorgia BellinazziCorsia 5 – Chiara MelonCorsia 6 –... 🔗 Leggi su Oasport.it
