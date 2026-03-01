LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Ottavia Cestonaro guida nel triplo femminile

Durante i Campionati Italiani indoor 2026, Ottavia Cestonaro si trova in testa nella gara di triplo femminile. La sessione delle batterie dei 60 metri si sta svolgendo con gli atleti pronti a scattare. La diretta continua a trasmettere gli aggiornamenti più recenti, permettendo di seguire ogni movimento delle competizioni in tempo reale. La gara si sta svolgendo in un’atmosfera di grande attesa e tensione.