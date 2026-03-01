LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Matteo Raimondi vince i 400 maschili

Durante i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica leggera, si sono svolte le gare degli 800 metri uomini con la startlist composta da Valerio Ciaramella, Abdelhakim Elliasmine, Federico Vitali, Riccardo De Cesare, Mattia De Rocchi e Davide De Rosa. Tra le altre competizioni, Matteo Raimondi ha vinto i 400 metri maschili, mentre si attendeva il duello tra Andy Diaz e Andrea Dallavalle.

1 Gabriele Tosti2 Enrico Montanari3 Andy Diaz Hernandez4 Federico Morseletto5 Federico Lorenzo Bruno6 Mattia Brunello7 Mattia De Angelis8 Valerio De Angelis9 Andrea Dallavalle 1 Destiny Omodia – 47.342 Federico Falsetti – 47.403 Vladimir Aceti – 47.374 Vanni picco Akwannor – 47.215 Matteo Raimondi – 47.166 Francesco De Santis – 47.21 1 COIRO Eloisa – 52.162 FOLORUNSO Ayomide temil – 52.383 BONORA Alessandra – 52.864 MURARO Alice – 53.175 CIRILLO Sara – 53.256 LUKUDO Raphaela boaheng – 53.817 VIANELLI Clarissa – 54.198 OLIVIERI Linda – 54.629 TESSAROLO Zoe – 54.94 16:44 Eloisa Coiro, con una micidiale progressione finale, vince i 400 metri femminili.