LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | il titolo degli 800 maschili a Lazzaro

In diretta dai Campionati Italiani indoor 2026, si stanno svolgendo le gare di atletica con molte prove in corso. La finale degli 800 metri maschili vede come protagonista Lazzaro, mentre la startlist dei 60 metri maschili è disponibile per gli aggiornamenti. La manifestazione si sta svolgendo con la partecipazione di atleti di tutta Italia, trasmettendo l’evento in tempo reale.

Zaynab Dosso 7.10Kelly ann Doualla Edimo 7.21Aurora Berton 7.31Gaya Bertello 7.35Gloria Hooper 7.35Alessandra Gasparelli 7.38Alice Pagliarini 7.40Carlotta Suppini 7.41 17:28 Andy Diaz guida la finale del salto triplo con la misura di 16,90 metri. Laura Pellicoro 2:02.15Lorenza De Noni 2:04.25Sofia Bella 2:05.98Giulia Macchi 2:06.31Giulia Menegale 2:06.54Alexandra Almici 2:06.98Matilde Prati 2:08.20Caterina Caligiana DNFGaia Sabbatini DNF Gloria HooperAlessandra GasparelliAlice PagliariniKelly Edimo DouallaAurora BertonZaynab DossoGaya BertelloCarlotta Suppini 17:18 Laura Pellicoro s’impone nella finale degli 800 con largo margine sulle rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: il titolo degli 800 maschili a Lazzaro LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Matteo Raimondi vince i 400 maschili1 Gabriele Tosti2 Enrico Montanari3 Andy Diaz Hernandez4 Federico Morseletto5 Federico Lorenzo Bruno6 Mattia Brunello7 Mattia De Angelis8 Valerio De... Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Di Lazzaro sorprende Succo e Carmassi, Chilà 8 metri Oro di Mattia Furlani nel Lungo | Mondiali di Atletica 2025 Altri aggiornamenti su Campionati Italiani. Temi più discussi: LIVE Assoluti, la mattinata delle multiple; LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublime; Atletica, Campionati Italiani indoor 2026: dove vederli in tv e in streaming; LIVE - Tricolori lanci in diretta streaming. LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Ottavia Cestonaro guida nel triplo femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:54 La startlist della seconda batteria dei 60 femminili Corsia 2 – Carlotta SuppiniCorsia 3 – Kelly Ann ... oasport.it Quando l’atletica oggi in tv, Campionati Italiani indoor 2026: orari 1° marzo, ordine gare, streamingDomenica 1° marzo si terrà la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani indoor 2026 di atletica al PalaCasali di Ancona. Il day-3 della massima ... oasport.it GEOGRAFIA, IL PASCAL DI FOGGIA DOMINA I CAMPIONATI ITALIANI: doppietta nei premi individuali e successo a squadre - facebook.com facebook Campionati Italiani Assoluti Indoor di ATLETICA LEGGERA - Ancona - Francesco Fortunato vince i 5km di marcia con il tempo di 17'54"48 NUOVO RECORD DEL MONDO sulla distanza! (prec. Michail Schennikov - Russia -18'07 1995) #FiammeGialle #Noico x.com