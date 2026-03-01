LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | concluse le batterie dei 60 uomini

Alle ore 16:39 si è conclusa la fase delle batterie dei 60 metri uomini ai Campionati Italiani indoor 2026. La diretta continua con l’attesa per la partenza della finale dei 400 metri donne, che sarà imminente. I partecipanti si sono sfidati nelle varie batterie per qualificarsi alla fase finale della competizione. La manifestazione si svolge in Italia e viene trasmessa in diretta streaming.

16:39 Tra poco la partenza della finale dei 400 donne. Questa la startlist della gara 1 Yassin Bandaogo ITA 6.662 Eric Marek ITA +0.043 Paolo Messina ITA +0.104 Tommaso Fornesi ITA +0.125 Francesco Sansovini ITA +0.126 Tommaso Baresi ITA +0.127 Riccardo Caccamo ITA +0.228 Daniele Leonardo Inzoli ITA DNS 1 Eduardo Longobardi ITA 6.652 Samuele Ceccarelli ITA +0.033 Filippo Cappelletti ITA +0.124 Luca Corradin ITA +0.125 Lorenzo Ianes ITA +0.176 Stefano Abbinante ITA +0.217 Jacopo Capasso ITA +0.318 Mario Lambrughi ITA DNS 1 Junior Tardioli ITA 6.692 Stephen Awuah Baffour ITA +0.013 Andrei Alexandru Zlatan ITA +0.044 Federico Guglielmi ITA +0.075 Ruskin Molinari Nwagwu ITA +0.