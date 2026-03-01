LIVE Alle 10.15 il SuperG femminile di Soldeu al via Brignone e Goggia

Alle 10.15 si svolge il SuperG femminile a Soldeu con partenza di Brignone e Goggia. Sofia, che ieri si è classificata sesta e guida la classifica di specialità, è tra le atlete da tenere d’occhio. La gara si svolge sulle piste del comprensorio e vede in gara diverse delle migliori sciatrice del circuito internazionale. La competizione sarà seguita in diretta.

1 C. Suter (Svi) 2 Melesi 3 Cerutti (Fra) 4 Gauche (Fra) 5 Weidle (Ger) 6 Robinson (N.Zel) 7 Brignone 8 Curtoni 9 Lie (Nor) 10 Miradoli (Fra) 11 Goggia 12 Huetter (Aut) 13 Aicher (Ger) 14 Ledecka (Cec) 15 Blanc (Svi) 16 Puchner (Aut) 17 Pirovano 18 Stuhec (Slo) 19 Cashman (Usa) 20 Raedler (Aut) 33 Allemand 34 Zenere 42 Thaler 44 Ni. Delago 53 Na. Delago (5 gare su 8) 1. Goggia 320 2. Robinson 300 3. Aicher 224. (27 gare su 37) 1. Shiffrin 1133. 2. Rast 963 3. Aicher 834 4. Goggia 686. La diretta del SuperG di Coppa del Mondo di sci alpino che si svolgerà dalle 10.15 a Soldeu (Andorra) sarà trasmessa su Raidue ed Eurosport 1. Diretta testuale su Gazzetta. LIVE Alle 10.15 il SuperG a Soldeu: ci sono Goggia e Brignone SuperG, a Soldeu azzurre fuori dal podio: Goggia sesta, Brignone al 15° posto