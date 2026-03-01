L’irresistibile ascesa di Papperger il lord of war tedesco in affari con Leonardo

Armin Papperger, 63 anni, originario della Baviera, ha studiato ingegneria meccanica a Duisburg, in Germania Ovest. Attualmente è al centro di attenzione per la sua posizione di rilievo nel settore della difesa e per i suoi rapporti con Leonardo, azienda italiana del settore aerospaziale e della difesa. La sua carriera e le sue attività attirano l'interesse di chi segue da vicino il mondo industriale e militare.

Armin Papperger è un distinto signore di 63 anni, nato in Baviera e laureatosi in ingegneria meccanica a Duisburg, in quella che allora era Germania Ovest. Poco dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989 è entrato in Rheinmetall, colosso degli armamenti tedesco, dove ha trascorso praticamente tutta la sua carriera, ricoprendo vari incarichi. Nel 2012 è diventato membro del consiglio di amministrazione e un anno dopo è stato nominato al vertice dell'intero gruppo. Non solo: il ceo forse meno appariscente del panorama manageriale in Germania è diventato nel frattempo anche il maggiore azionista privato di Rheinmetall. Il titolo della società, complici venti di guerra che in tutto il mondo si sono rafforzati da tempo, è tra i migliori sulla piazza tedesca.