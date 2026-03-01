L’Inter celebra Arianna Fontana a San Siro
Prima dell’incontro tra Inter e Genoa a San Siro, l’Inter ha reso omaggio ad Arianna Fontana, campionessa olimpica e atleta valtellinese, consegnandole una maglia con il numero 14 al centro del campo. La cerimonia ha coinvolto applausi e cori da parte dei tifosi presenti, mentre Fontana si è avvicinata al pubblico durante l’evento. La celebrazione si è svolta prima della partita, in un’atmosfera di riconoscimento ufficiale.
Applausi, cori e una maglia speciale con il numero 14 consegnata al centro del campo di San Siro prima di Inter-Genoa: così l'Inter ha celebrato Arianna Fontana, campionessa olimpica e orgoglio valtellinese, reduce dall'ennesimo trionfo ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.
