L’Inter celebra Arianna Fontana a San Siro

Prima dell’incontro tra Inter e Genoa a San Siro, l’Inter ha reso omaggio ad Arianna Fontana, campionessa olimpica e atleta valtellinese, consegnandole una maglia con il numero 14 al centro del campo. La cerimonia ha coinvolto applausi e cori da parte dei tifosi presenti, mentre Fontana si è avvicinata al pubblico durante l’evento. La celebrazione si è svolta prima della partita, in un’atmosfera di riconoscimento ufficiale.