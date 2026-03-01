L’inarrestabile ascesa di Stefano De Martino da fruttivendolo a Rai1 e al palco dell’Ariston

Stefano De Martino, in soli due anni, è passato da essere un volto emergente di Rai2 a conduttore principale del Festival di Sanremo. Prima lavorava come fruttivendolo e ora si trova sul palco dell’Ariston, in prima serata su Rai1. La sua ascesa nel mondo dello spettacolo è stata rapida e senza tappe intermedie note.

In appena due anni Stefano De Martino è passato da volto promettente di Rai2 a nuovo padrone di casa del Festival di Sanremo. Un’investitura arrivata addirittura durante la serata finale dell’ultima edizione: un passaggio di testimone in diretta che segna la definitiva consacrazione televisiva di un percorso costruito con rapidità e intuito.L’uscita di scena di Amadeus aveva lasciato un vuoto pesante nei palinsesti di viale Mazzini. La scelta di affidare a De Martino Affari Tuoi, format consolidato e amatissimo, sembrava rischiosa. Invece ha funzionato: ascolti solidi, pubblico fedele e una concorrenza reggibile anche quando Gerry Scotti ha riacceso la sfida dell’access prime time con La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Argomenti discussi: Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival.

Stefano De Martino, l'irresistibile ascesa da fruttivendolo a conduttore d'Italia. Ma c'è chi mette in dubbio le sue competenze musicali. La Rai: «Verrà aiutato»SANREMO - Da giovane promessa di Rai2 a conduttore del programma televisivo più importante d’Italia: in soli due anni Stefano De Martino ha conquistato la Rai ed è arrivato al Festival di Sanremo. La ... corriere.it

Stefano De Martino sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2027A confermate le voci circolate nelle scorse ore è stato Carlo Conti, durante la finale di questa edizione. È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ... tg24.sky.it