L’ex sindaco e quel vizietto | Capannori costruisce sempre al confine di Porcari

L’ex sindaco di Capannori ha recentemente attirato l’attenzione su un tema riguardante i confini tra il comune e Porcari. In particolare, si è concentrato sulla costruzione di nuovi edifici lungo il confine, che secondo lui avviene sistematicamente al limite con Porcari. La questione riguarda anche un impianto di riciclo di prodotti assorbenti e scarti tessili, argomento che ha suscitato discussioni nel passato.

I confini tra Capannori e Porcari sono sempre stati oggetto di discussioni. Il tema più "caldo", nonostante ormai la vicenda può definirsi chiusa, è quella dell'impianto di riciclo di prodotti assorbenti per l'igiene della persona e di scarti tessili. Sarà realizzato a Salanetti, nel territorio comunale di Capannori, ma a pochi metri da Porcari. Nello stesso luogo anni fa, 2016, avrebbe dovuto sorgere il biocarbonizzatore, poi la mobilitazione generale ne scongiurò la realizzazione. Ma ci sono tanti esempi. Sull'argomento interviene l'ex sindaco di Porcari Alberto Baccini, primo cittadino dal 2007 al 2017. "Non entro mai nelle beghe amministrative locali – spiega Baccini – ma senza polemica ora qualcosa mi sento di dover dire.