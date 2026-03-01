Levante fa il bis e bacia Mara Venier a Domenica In | Con Gaia? Era amichevole – Il video

Durante la trasmissione Domenica In, Levante ha baciato Mara Venier, commentando che con Gaia era stata un'amicizia amichevole. Questa scena si aggiunge al bacio già dato a Gaia durante il Festival di Sanremo, durante la serata delle cover e dei duetti, che aveva attirato molte reazioni sui social. La cantante ha confermato l’episodio con Mara Venier nel corso della trasmissione.

Dopo il bacio con Gaia durante la serata delle cover e dei duetti al Festival di Sanremo, che aveva scatenato numerose polemiche sui social, Levante ha fatto il bis. Questa volta, però, il gesto è avvenuto con Mara Venier, su richiesta della stessa conduttrice, con l’obiettivo di stemperare le polemiche dei giorni precedenti. La cantante siciliana ha definito il bacio con Gaia del tutto «amichevole», chiarendo ancora una volta la natura del gesto. Il primo bacio, infatti, era finito sotto i riflettori dei social per le accuse di censura. Molti avevano ipotizzato che la Rai avesse volutamente allargato l’inquadratura per nascondere il momento. Il regista del Festival, Maurizio Pagnussat, ha poi negato ogni accusa. 🔗 Leggi su Open.online

Levante bacia Mara Venier a Domenica In: “Con Gaia nessuna censura, la regia non lo sapeva”Il caso del bacio "scomparso" tra Levante e Gaia durante la serata delle cover di Sanremo 2026 approda nello studio di Domenica In.

Leggi anche: Levante dopo Sanremo: “Non c’è stata censura”. E poi bacia in diretta Mara Venier

Altri aggiornamenti su Mara Venier.

Discussioni sull' argomento Sanremo, Carlo Conti conferma la presenza di Olly; Primo omaggio di Sanremo a Pippo Baudo: Carlo Conti svela un'insegna luminosa nel teatro Ariston.

Levante fa il bis: il bacio a Mara Venier a Domenica In: Non c'è niente di maleA Domenica in speciale Sanremo Levante ha fatto il bis con Mara Venier. La cantante è tornata a parlare del bacio a Gaia sul palco di Sanremo nella serata delle cover. Non c'è stata alcuna censura da ... repubblica.it

Levante fa il bis e bacia Mara Venier a Domenica In: «Con Gaia? Era amichevole» – Il videoDopo il bacio con Gaia durante la serata delle cover e dei duetti al Festival di Sanremo, che aveva scatenato numerose polemiche sui social, Levante ha fatto il bis. Questa volta, però, il gesto è avv ... open.online

Nel salotto di Mara Venier per Domenica In Speciale Sanremo, Marco Masini risponde alla domanda se il rapporto con Fedez possa essere considerato, musicalmente, come uno tra “padre e figlio”. “C’è grande affetto tra noi. Come uomini, da amici, non vedia - facebook.com facebook

Elettra in 2 minuti: - ha corrotto i giornalisti con i pasticcini - ha ammesso di aver interrotto la festa di Charles Leclerc - te gusta la mangusta - ha fato un tiktok con Mara Venier #DomenicaIn x.com