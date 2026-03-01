In diverse scuole, sportivi e attori sono stati invitati a leggere davanti agli studenti, coinvolgendoli in attività di lettura condivise. Le sessioni si sono svolte in aula, con protagonisti noti per promuovere l’interesse verso i libri tra i giovani. Le iniziative mirano a stimolare la curiosità e a rafforzare il rapporto tra studenti e letteratura attraverso incontri pubblici e dimostrazioni pratiche.

Non certo per caso, cultura fa rima con cultura. Per sollecitare l’impegno rapportato alla lettura finalizzata all’arricchimento culturale fin dall’età scolare, l’istituto comprensivo "Coldigioco-Mestica" di Cingoli ha partecipato al progetto "Libriamoci", promosso per incentivare l’amore per i libri e la lettura, attraverso l’ascolto e la partecipazione attiva, dal Centro per il libro e la lettura del ministero della cultura, con il ministeri dell’Istruzione e del merito, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Il ciclo degli incontri programmati per attuare l’iniziativa in ogni ordine di scuola, presenti tutti gli alunni attenti ed entusiasti, ha ottenuto un successo gratificante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Letture in classe con sportivi e attori

