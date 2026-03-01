Lepore Oxangela conquista il titolo di vice campionessa regionale a Mondragone

Lepore Oxangela, atleta di Prata di Principato Ultra, si è piazzata al secondo posto nella seconda fase regionale di kickboxing, tenutasi a Mondragone il 1° marzo. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie zone della regione. La giovane ha affrontato diversi incontri durante l’evento e alla fine ha ottenuto il risultato che le vale il titolo di vice campionessa regionale.

MONDRAGONE (1 marzo) – Lepore Oxangela, atleta di Prata di Principato Ultra, ha conquistato il secondo posto nella seconda fase regionale di kickboxing, disputata a Mondragone il 1° marzo.Il piazzamento le è valso il titolo di vice campionessa regionale nella categoria BMN juniores +70 kg e la.