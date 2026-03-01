Leone cento presenze con la Juve Stabia | Orgoglio e gioia ora testa alla Sampdoria

Un giocatore della Juve Stabia ha raggiunto le cento presenze con la squadra, dopo il pareggio a reti bianche contro l’Avellino. La partita si è svolta in un campo difficile e rappresenta un momento importante per il calciatore, che ha commentato con orgoglio e gioia questa tappa della sua carriera. Ora, il focus si sposta sulla prossima partita contro la Sampdoria.