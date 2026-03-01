Leone cento presenze con la Juve Stabia | Orgoglio e gioia ora testa alla Sampdoria
Un giocatore della Juve Stabia ha raggiunto le cento presenze con la squadra, dopo il pareggio a reti bianche contro l’Avellino. La partita si è svolta in un campo difficile e rappresenta un momento importante per il calciatore, che ha commentato con orgoglio e gioia questa tappa della sua carriera. Ora, il focus si sposta sulla prossima partita contro la Sampdoria.
AVELLINO – Il pareggio a reti bianche maturato sul difficile campo dell’Avellino non è stato soltanto un esercizio di resistenza per la Juve Stabia, ma ha segnato un passaggio significativo nella carriera di uno dei suoi protagonisti.Al termine dello 0-0 odierno, Giuseppe Leone, centrocampista. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
