Leon Goldensohn psichiatra dei gerarchi fra etica e Es banalità del male e follia
Nel novembre del 1945, a Norimberga, ebbe inizio uno dei processi più noti e discussi della storia moderna, coinvolgendo numerosi gerarchi nazisti accusati di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Tra i protagonisti si trovava anche un psichiatra incaricato di esaminare i gerarchi e le loro menti, affrontando temi come etica, follia e la banalità del male. La conferenza giudiziaria si protrasse per mesi, portando alla luce numerosi dettagli sui processi e le testimonianze.
Nel novembre del 1945, a Norimberga, prese avvio il più controverso e sconcertante processo della storia contemporanea. Controverso sul piano politico e giuridico, perché la decisione di processare i principali criminali di guerra nazisti era faticosamente prevalsa sull’ipotesi delle esecuzioni sommarie e la stessa formulazione dei capi di accusa si sarebbe rivelata assai problematica; sconcertante sul piano morale. Che cosa aveva indotto i nazisti ad agire in quel modo? Prima che Hannah Arendt si confrontasse con il caso Eichmann nel famoso processo a Gerusalemme del 1961 e formulasse la tesi sulla «indicibile e inimmaginabile banalità del... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Frosinone, mostra "La burocratica banalità del male"L'Archivio di Stato di Frosinone, nell'ambito delle iniziative promosse dal Ministero della Cultura, in occasione del Giorno della Memoria, martedì...
La Storia e la banalità del maleNel cinquantesimo anniversario della scomparsa di Dmitrij Šostakovi?, il Teatro alla Scala ha inaugurato la Stagione 2025-2026 con Una Lady Macbeth...