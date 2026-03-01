Legge elettorale Cattaneo | Distanza risicata tra Cdx e Csx non si può prevedere a chi andrebbe premio

Secondo l'istituto Cattaneo, al momento non è possibile stabilire con certezza quale coalizione ottenga il premio di maggioranza, poiché la distanza tra il centrodestra e il centrosinistra è molto ravvicinata. La situazione attuale lascia aperta ogni ipotesi, rendendo difficile prevedere quale schieramento possa emergere come vincitore alle prossime elezioni. La competizione resta molto equilibrata e incerta.

Secondo l'istituto Cattaneo non è possibile al momento prevedere a quale coalizione andrebbe il premio di maggioranza previsto dalla proposta di legge elettorale del centrodestra: "Impossibile prevedere la coalizione che potrebbe essere destinataria del premio in occasione di elezioni politiche generali. La distanza tra le due coalizioni risulta risicata". 🔗 Leggi su Fanpage.it Chi vincerebbe oggi con la legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza presentata dal CdxCon il nuovo sistema elettorale proposto dal centrodestra, la coalizione di maggioranza risulterebbe avvantaggiata alle elezioni politiche del 2027. Legge elettorale, testo cdx depositato al Senato: introdotti premio di maggioranza e ballottaggio, Schlein: "Inaccettabile"Premio di maggioranza, addio collegi uninominali e possibile ballottaggio: la riforma divide politica ed esperti e rischia il vaglio della Corte... Una raccolta di contenuti su Legge elettorale. Temi più discussi: Legge elettorale, Cattaneo: Distanza risicata tra Cdx e Csx, non si può prevedere a chi andrebbe premio; Nuova legge elettorale, cosa cambia: gli effetti in Puglia, chi sale e chi scende. La simulazione degli eletti; Meloni: Ridicoli i toni di chi sostiene il No; La scommessa di Meloni: 'Al referendum vincerà il Sì'. Legge elettorale, Cattaneo: Distanza risicata tra Cdx e Csx, non si può prevedere a chi andrebbe premioSecondo l'istituto Cattaneo non è possibile al momento prevedere a quale coalizione andrebbe il premio di maggioranza previsto dalla proposta di legge ... fanpage.it Nuova legge elettorale, cosa cambia: gli effetti in Puglia, chi sale e chi scende. La simulazione degli elettiL’imperativo della «stabilità», come da nome (Stabilicum) e premessa della maggioranza di centrodestra. Oppure ... msn.com Più o meno segrete, o meglio nascoste all’ombra della battaglia referendaria, le trattative interne alla maggioranza per scrivere il disegno di legge per una nuova legge elettorale, hanno partorito un testo “ufficiale”, frutto di nemmeno poi così estenuanti trattativ - facebook.com facebook La carta della destra nella legge elettorale per prendersi il Colle x.com