Le ragioni del Sì | Separare le carriere significa più equità Il giudice come terzo

Il referendum sulla giustizia vede coinvolti rappresentanti di entrambi gli schieramenti politici. Secondo alcuni sostenitori, separare le carriere dei giudici contribuirebbe a garantire maggiore equità nel sistema giudiziario. Tra le proposte, si propone di mantenere il giudice come terzo imparziale nel processo. La questione non viene vista come uno scontro tra destra e sinistra, ma come un dibattito su specifici aspetti della riforma.

Il referendum sulla giustizia non va letto come uno scontro politico tra destra e sinistra. Sui fronti opposti ci sono rappresentanti di entrambi gli schieramenti. "E non è neanche una riforma che divide verticalmente avvocati e magistrati. Ci sono magistrati che voteranno sì e magistrati che voteranno no, così come avvocati su entrambi i fronti. Proprio per questo è possibile affrontare il merito della questione. Sarebbe sbagliato accostarsi a questo referendum interpretandolo come se fosse un’elezione politica. Questo perché si andrebbe anche contro lo spirito della Costituzione". A sottolinearlo è l’avvocato Lorenzo Zilletti, intervenuto all’incontro empolese (organizzato per mettere a confronto le diverse opinioni e offrire ai cittadini il quadro complessivo della situazione in modo obiettivo, ndr) a sostegno delle ragioni del Sì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

