Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi sono dedicate alla notizia della morte di Ali Khamenei, il leader politico e religioso dell'Iran, ucciso questa mattina. La notizia sta dominando le prime colonne dei giornali, con dettagli sulla sua carriera e sull’evento che ha portato alla sua morte. La notizia si diffonde rapidamente, suscitando reazioni in tutto il mondo.

Sono dedicate quasi tutte alla morte di Ali Khamenei, il capo politico e religioso dell'Iran ucciso dai bombardamenti americani e israeliani La notizia di apertura di tutti i giornali nazionali è la morte di Ali Khamenei, il capo politico, religioso e militare dell'Iran, ucciso sabato nel primo giorno di guerra degli Stati Uniti e di Israele contro il regime iraniano. Quasi tutti i giornali attribuiscono la notizia della morte al presidente statunitense Donald Trump perché la conferma da parte dei media iraniani è arrivata soltanto nella notte. La guerra in Iran occupa quasi tutto il resto delle prime pagine dei giornali nazionali ad eccezione dello spazio riservato al festival di Sanremo e in particolare all'annuncio del nuovo direttore artistico, Stefano De Martino, che prenderà il posto di Carlo Conti.