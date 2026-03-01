In un articolo dedicato a “L’idiota di famiglia” di Dario Ferrari, si analizza la recensione delle pillole di Polly. I ben informati affermano che il mestiere di traduttore potrebbe scomparire a causa dell’intelligenza artificiale. Quando Igor riceve questa notizia, il suo primo pensiero è: “sempre la solita fortuna”. La recensione si concentra sulle reazioni e sui commenti riguardanti il libro e il contesto attuale.

I ben informati dicono che il mestiere di traduttore sarà il primo a sparire per colpa dell’I.A. Dopo che gli hanno comunicato la notizia, il primo pensiero di Igor è stato: “sempre la solita fortuna”. Il suo lavoro, infatti, è di tradurre dall’inglese, e lo fa pure parecchio bene da quasi due decenni. Che poi, la scelta della carriera di traduttore gli ha portato non pochi problemi. Non ultimo, la disapprovazione da parte del padre, che Igor ha soprannominato “Herr Professor” dai tempi in cui l’inflessibile genitore era un insegnante di Storia e Filosofia e infestava gli incubi degli studenti di Viareggio, la loro città. Lì, tutti conoscevano Herr come un convintissimo vetero-comunista, chiamato così per la sua severità intransigente, nonché come un russofilo della prima ora. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “L’idiota di famiglia” di Dario Ferrari

Il libro di Dario Ferrari è molte cose insieme: satira del sottobosco culturale italiano (con le sue rivalità microscopiche e le sue pose macro), romanzo politico senza comizio, ritratto familiare senza psicologismi da talk show. Fa quello che i romanzi italiani spess - facebook.com facebook

In tantissimi a #Roma alla libreria Nuova Europa ai granai con Dario Ferrari e il suo nuovo romanzo "L'idiota di famiglia" in compagnia di Ilaria Gaspari. E domani appuntamento a #Firenze per #Testo x.com