Un’analisi di Petrolo si concentra sulla crescita dei partiti nazionalisti in Europa, con un focus su Le Pen in Francia e l’AfD in Germania. In Francia, il dibattito sull’immigrazione si concentra sulla presenza di una vasta comunità musulmana, che da anni alimenta discussioni su identità, laicità e sicurezza. Questi temi sono spesso al centro delle campagne politiche di partiti nazionalisti e populisti.

Domenico Petrolo, nel suo ultimo volume “La stagione dell’identità. Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare”, FrancoAngeli – di cui pubblichiamo un estratto – analizza, tra gli altri temi, l’impatto della questione dell’immigrazione sui partiti identitari a livello europeo. In Germania, in particolare, l’Alternative fur Deutschland, fondato nel 2013 da accademici tedeschi come partito principalmente euroscettico, cambia pelle nel luglio del 2015 quando prevale la sua ala più nazionalista e populista, trasformandolo in un partito anti-immigrazione e xenofobo In Francia, l’immigrazione è un tema al centro del dibattito da anni, anche per la presenza di una numerosa comunità musulmana che ha alimentato tensioni legate a identità, laicità e sicurezza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le Pen, AfD e la crescita dei partiti nazionalisti in Europa. L’analisi di Petrolo

Dai tedeschi di AfD all’ultradestra dell’Est: la tela di Vannacci in EuropaAlternative für Deutschland e la galassia di partiti e movimenti politici che, accomunati dal filo putinismo, hanno aumentato raggio d’azione e...

Leggi anche: Vannacci, all’Europarlamento aderisce a Europa Nazioni Sovrane di AfD

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pen.

Argomenti discussi: Vannacci passa all'Esn, il gruppo più piccolo e più a destra del Parlamento Ue.

AfD, tribunale dà ragione a Weidel: non è partito estremista/ Bocciata messa al bando in Germania (per ora)Afd, Tribunale di Colonia boccia la messa al bando degli 007 tedeschi: non è un partito di estrema destra. Cosa succede e perché non è definitivo ... ilsussidiario.net

Malaguti a Che tempo che fa: Il livello di tensione oggi è troppo altoAnche un’alternativa di leadership? «Non ci sono solo influencer, ma giovani bravissimi nei musei, nelle università: vanno portati in giro, fatti conoscere, devono diventare leader nell’opinione, ... lastampa.it