le pagelle della serata finale di festival di sanremo 2026

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2026, il cantante Sal ‘Sarà p semp si’ Da Vinci ha conquistato il pubblico con un’esibizione energica, mantenendo alta l’attenzione dall’inizio alla fine. La sua performance ha ricevuto il massimo dei voti, confermandolo come protagonista della serata. Il pubblico presente in sala e gli spettatori a casa hanno seguito con interesse l’evento, che si è concluso con un riconoscimento unanime.

Voto 10 – Sal 'Sarà p semp si' Da Vinci scalda l'Ariston, poco conta il pipistrello che tiene al collo, spinto dall'inizio alla fine non poteva che essere lui il re della 76esima edizione del Festival. Vendicato Geolier. Voto 8 – Li Fulminacci vostri vince il premio alla critica Mia Martini. Alla faccia del testo: "Stupida stupida stupida sfortuna". Voto 7 – Giorgia Cardinaletti supera l'esame senza fare nulla di speciale, il problema non era tanto la scala dell'Ariston quanto il serio rischio che Sal Da Vinci diventasse "il nostro corrispondente da New York" e Levante "la nostra inviata a Tokyo". Voto 6,5 – L'enigmista Conti. Carlo fa di tutto per aumentare lo share, si gioca pure lo spoiler dell'annuncio del successore nella serata finale chiudendo un festival che nonostante la calma piatta tutto sommato tiene botta.