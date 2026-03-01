Le infermiere e Domenico | L’avranno sulla coscienza

Le infermiere e Domenico hanno espresso dure accuse, affermando che l’accaduto rimarrà sulla coscienza di chi era presente. Le chat e le testimonianze di chi era in sala descrivono un ambiente teso e conflittuale, mentre si susseguono indiscrezioni sul clima difficile che si respirava nel reparto. La vicenda continua a suscitare curiosità e discussioni tra chi è coinvolto.

Agli atti le chat del personale del Monaldi. Il verbale: "Il bimbo con il torace vuoto, mai visto nulla di simile" Le chat, le testimonianze choc di chi c'era in sala, le indiscrezioni sul clima conflittuale nel reparto. Emergono dettagli sempre più inquietanti sull'intero caso sanitario che ruota intorno alla morte del piccolo Domenico. Come l'immagine del cuore del piccolo di due anni già espiantato prima che l'equipe del Monaldi verificasse lo stato di quello nuovo da trapiantare, dopo essere arrivato da Bolzano. A dirlo al pm è un'infermiera specializzata presente in sala operatoria lo scorso 23 dicembre.