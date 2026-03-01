Rifondazione Comunista si oppone alla proroga di due anni concessa alle aziende nelle cave delle Apuane, che permette loro di completare il 50% della lavorazione del marmo sul sito. La questione riguarda principalmente l’accesso pubblico alle cave e la gestione delle risorse, con il movimento che ribadisce la volontà di mantenere le cave come bene comune.

Rifondazione comunista dice "no" alla proroga biennale per consentire alle aziende ritardatarie di raggiungere la lavorazione in loco del 50 per cento di marmo. "Considerando che le nostre montagne sono un bene comune e non sono infinite - scrivono da Rifondazione -, il processo industriale è destinato ad esaurirsi. Per questo riteniamo come nostro primo impegno quello di tutelare e salvaguardare questo immenso patrimonio ambientale e paesaggistico, regolando attentamente e puntualmente l’attività di escavazione e impegnando risorse derivanti dall’attività estrattiva per creare oggi le migliori condizioni economiche, sociali ed ambientali possibili per le generazioni future. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Le Apuane bene comune . Le cave devono essere pubbliche"

Leggi anche: Riapertura cave, Apuane Libere chiama in causa Soprintendenza e Parco: “Procedure troppo veloci”

Processionaria del pino a Senigallia, in corso le verifiche da parte del Comune su tutte le aree pubblicheLa processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) rappresenta un serio rischio per la salute di persone e animali, a causa dei peli urticanti...

Altri aggiornamenti su Apuane bene.

Argomenti discussi: Le Apuane bene comune . Le cave devono essere pubbliche; C'è un borgo in Toscana che dà casa e lavoro a tutti i suoi cittadini.

Apuane, quarant’anni di parco in quaranta storie raccontate da chi ci vive e lavoraApuane, quarant’anni di Parco in quaranta storie raccontate da chi ci vive e lavora ... msn.com