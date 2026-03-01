Lda e Aka7even vincono il Fantasanremo e rivelano | Siamo coinquilini a Milano per risparmiare

Lda e Aka7even, che si sono classificati all’undicesimo posto nel regolamento ufficiale di Sanremo 2026, hanno trionfato nel Fantasanremo. I due artisti, noti per la loro collaborazione, hanno rivelato di condividere un appartamento a Milano per risparmiare. La vittoria nel gioco ha attirato l’attenzione, mentre la loro posizione in gara ha suscitato discussioni tra gli appassionati.

Undicesimi nella classifica ufficiale di Sanremo 2026, ma primi dove conta l’ironia e la strategia. Lda e Aka7even hanno vinto il Fantasanremo. I due cantanti napoletani avevano studiato nel dettaglio il regolamento del gioco prima dell’inizio del Festival, e la preparazione ha dato i suoi frutti. La classifica definitiva sarà ufficializzata in serata, ma quella provvisoria parla già chiaro. E a confermarlo sono stati gli stessi artisti durante l’ospitata a Domenica In di Mara Venier, dove hanno mostrato con orgoglio il premio, una moneta simbolica da 1 baudo, nonché l’unità di misura dei punti del gioco. Fuori dal palco, Lda e Aka7even condividono anche la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Open.online

‘Ce lo siamo studiato per vincerlo’: Lda e Aka7even dominano il FantaSanremo e alzano il trofeo a Domenica InSi sono presentati negli studi di Domenica In con il trofeo tra le mani e le idee chiarissime: “Questo è il premio più importante per noi”.

Chi ha vinto al FantaSanremo 2026? Per LDA e Aka7even non c’è stata partitaLa risposta è arrivata nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026: a trionfare al FantaSanremo 2026 sono stati LDA e Aka7even, la coppia...

