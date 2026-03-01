Lavori nella chiesa di S Lucia Interventi per 300mila euro

Nella chiesa di Santa Lucia a Spoleto sono stati approvati lavori di miglioramento sismico per un importo di 300 mila euro. La conferenza permanente dell’ufficio straordinario per la ricostruzione ha dato il via libera all’intervento, che riguarda la struttura dell’edificio. I lavori sono stati autorizzati recentemente e riguardano specificamente il rafforzamento antisismico della chiesa.

SPOLETO - La conferenza permanente dell'ufficio straordinario per la ricostruzione ha dato il via libera ai lavori di miglioramento sismico della chiesa di Santa Lucia a Spoleto. L'edificio sacro si trova in via Monterone. I locali del complesso manterranno le attuali destinazioni d'uso essendo ancora idonei al loro svolgimento. Per quanto riguarda la canonica, si procederà al rifacimento del solaio interpiano ligneo, con conseguente demolizione e realizzazione ex novo di scala alla marinara. Anche la copertura subirà un intervento di tipo strutturale, con eliminazione del pianellato a favore di nuovo doppio tavolato incrociato.