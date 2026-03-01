Lavori in corso il Museo della Cattedrale verso la chiusura

Lavori di restauro sono in corso al Museo della Cattedrale, che si prepara alla chiusura temporanea. La struttura sarà chiusa al pubblico per consentire interventi di conservazione su alcune delle opere esposte e sulla stessa struttura museale. La riapertura è prevista dopo il completamento dei lavori, che dureranno alcuni mesi. Durante questo periodo, il museo resterà chiuso e non sarà possibile visitarlo.

Per garantire la migliore conservazione di uno dei più importanti patrimoni artistici della Emilia-Romagna, il Museo della Cattedrale, in via San Romano a Ferrara, resterà chiuso al pubblico da martedì 3 a martedì 10 marzo per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione e aggiornamento dell’impianto di climatizzazione. L’intervento si rende necessario per assicurare condizioni ambientali stabili e controllate, fondamentali per la tutela dell’intero nucleo museale, che comprende non solo i preziosi arazzi cinquecenteschi raffiguranti le storie dei Santi Giorgio e Maurelio, realizzati su commissione del Capitolo della Cattedrale nel 1550 dall’arazziere ferrarese Giovanni Karcher, ma anche altri capolavori assoluti della pittura ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori in corso, il Museo della Cattedrale verso la chiusura Chiusura della Stefanaconi-Vibo: lavori in corso, riapertura legata ai rilievi geologiciLa strada provinciale 15, arteria vitale che collega Stefanaconi al capoluogo di Vibo Valentia, resta chiusa al traffico. Bollate, domani i lavori per la voragine in via Piave, rischio chiusura della strada verso la Tangenziale NordSul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi … Novate milanese avvia il procedimento di variante... Contenuti utili per approfondire Museo della Cattedrale. Temi più discussi: Cantieri in città dal 20 al 26 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso; Lavori in corso nella zona sud di Tolmezzo, disposte alcune modifiche alla viabilità; Lavori in corso alla scuola Mameli; Lavori in corso, il Museo della Cattedrale verso la chiusura. Lavori in corso, palasport chiusoPalazzetto dello sport fuori servizio per lavori. Sono in corso da circa una settimana gli interventi per combattere le infiltrazioni d’acqua. Giocoforza, l’impianto non è attualmente agibile visto ch ... polesine24.it America’s Cup, Procura indaga sui lavori in corso a Bagnoli:sopralluogo di cinque pmLa Procura avvia accertamenti sui lavori in corso a Bagnoli per la bonifica dell’area ex Ilva in vista delle regate dell’America’s Cup di vela in programma nel 2027. Il fascicolo è all’attenzione di c ... napoli.repubblica.it Domenica 8 marzo alle ore 15.30 al Museo della Cattedrale percorso speciale dal titolo “Una pittrice, una committente e una santa: omaggio al mondo femminile”. A condurre la visita saranno la dott.ssa Susanna Pighi, Conservatore del Museo Kronos, e il dott facebook