L' auto esce di strada e resta bloccata sulla scarpata

Un'auto Ford ha perso il controllo e si è schiantata su una scarpata lungo la strada. L’incidente si è verificato in un tratto di strada dove il veicolo è rimasto bloccato sulla scarpata, senza altri mezzi coinvolti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza la zona.

Ha perso il controllo dell'auto (per cause ancora in via di chiarimento), con il mezzo di marca Ford che è finito in una scarpata al lato della strada. Per fortuna non è precipitato dentro la boscaglia antistante ma, a causa delle condizioni del terreno, le ruote si sono leggermente infossante.