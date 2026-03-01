Laura Pirovano | Se la pista è rovinata mi manca la fiducia Quinto posto? Sono sempre lì…

Laura Pirovano si è classificata al quinto posto nel superG di Soldeu, una gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La sciatrice ha dichiarato che se la pista è rovinata, la sua fiducia viene meno. Nonostante il risultato, ha confermato di essere sempre vicina alle prime posizioni in questa disciplina.

Laura Pirovano ha concluso al quinto posto il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha accusato un distacco di 77 centesimi da Sofia Goggia, capace di vincere davanti alla tedesca Emma Aicher (seconda a 0.24) e alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (terza a 0.31). Il risultato conseguito sulle nevi di Andorra conferma l’eccellente stato di forma dell’azzurra, che sta ronzando attorno al podio del massimo circuito internazionale itinerante da diverso tempo, senza però essere riuscita a salirvi. Laura Pirovano ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono più contenta di ieri, mi sono sentita meglio e ho sciato meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Se la pista è rovinata, perdo fiducia. Ma il quinto posto? Sono sempre lì...In una prova prosciutta di Coppa del Mondo riservata al supergigante, una prestazione solida mette in evidenza la tenuta di forma di una delle atlete...

Laura Pirovano beffata per 6 centesimi: “Brucia, ma sono fiera della mia regolarità: non era una pista congeniale”Sei: sono questi i centesimi che dividono Laura Pirovano dal podio in Val d’Isere.

