Un nuovo materiale a base di latte e amido promette di scomparire nel giro di 13 settimane. La plastica monouso, presente ovunque in supermercati, confezioni alimentari e imballaggi, viene ora sostituita da questa soluzione biodegradabile. La ricerca punta a ridurre l’impatto ambientale di prodotti che fino a oggi sono stati difficili da smaltire.

La plastica monouso è ovunque. Nei supermercati, nelle confezioni alimentari, negli imballaggi quotidiani. Ma ora un nuovo materiale biodegradabile potrebbe cambiare le regole del gioco. Un team di ricercatori della Flinders University, nel Sud Australia, ha sviluppato un film sottile e flessibile realizzato con proteine del latte, amido modificato e nanoargilla. L'obiettivo è ambizioso: offrire un'alternativa più pulita e sostenibile agli imballaggi tradizionali. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Polymers e apre nuove prospettive nel campo dei materiali ecologici. Il materiale nasce dalla combinazione di caseinato di calcio, una forma commerciale della principale proteina del latte, con amido modificato e nanoclay di bentonite.

© Billipop.com - Latte e amido, la plastica che sparisce in 13 settimane

