Il 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno condotto un’operazione congiunta che ha coinvolto diverse unità sul campo. L’obiettivo dell’azione era l’uccisione di Khamenei, con un’operazione pianificata e coordinata tra le due nazioni. La operazione ha visto l’impiego di mezzi militari e tecnologie avanzate, e si è conclusa con il successo dell’attacco.

Stati Uniti e Israele hanno compiuto nella giornata del 28 febbraio la più ampia e vasta operazione congiunta mai realizzata concretizzando mesi di lavoro d’intelligence e raccolta informazioni per mettere in campo l’azione che ha portato all’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei e di diversi alti funzionari del regime iraniano. L’operazione “Ruggito del Leone” (nome israeliano) o “Epic Fury” (nome americano) ha seguito un intenso processo volto a massimizzare il danno per la leadership iraniana e secondo le ricostruzioni del New York Times è stata costruita con un’attenta divisione dei compiti. Per mesi la Central Intelligence Agency (Cia) ha seguito i movimenti di Khamenei e dell’establishment iraniano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’asse Cia-Mossad e l’attacco israeliano: come è andata l’operazione per uccidere Khamenei

Mossad israeliano agli iraniani: ‘scendete in piazza, siamo con voi’GERUSALEMME, 31 DIC – Il Mossad israeliano ha invitato i manifestanti iraniani a intensificare le proteste, affermando di essere presente con loro...

Centrodestra all’attacco : "E’ andata in porto l’operazione ’salvate il soldato Reggianini’""L’assemblea a cui abbiamo assistito è stata strutturata in maniera tale che potesse essere attuata l’operazione ’salvate il soldato Reggianini’.

Approfondimenti e contenuti su Cia Mossad.

Discussioni sull' argomento Jeffrey Epstein: spuntano i legami col Mossad e altri servizi segreti; Cina sta creando scudo digitale per Iran, la strategia di Pechino di controspionaggio verso infiltrati Mossad e Cia a Teheran - RUMORS.

Netanyahu, i sunniti e l'asse Cia-Mossad per colpire Teheran e avvisare MoscaL'attacco di ieri è un messaggio al regime iraniano: stop allo sviluppo del nucleare e al sostegno a Putin. Il ruolo delle monarchie anti-sciite e del nuovo governo israeliano. L'incontro segreto tra ... ilgiornale.it

Cia, Mossad e il vertice di Varsavia: cosa c’è dietro le trame degli 007Altro giro, altra corsa per un negoziato vincente in tempi brevi per la Striscia di Gaza: in seguito all'incontro tra il direttore del Mossad David Barnea ed il premier del Qatar Mohammed bin ... ilgiornale.it

Iran, "attacco Usa di ieri posticipato", nuove proteste anti-governative ed esplosioni a Parand "causate da Cia e Mossad" - RETROSCENA x.com

Anche questa vicenda emersa dai file di Epstein, totalmente censurata. Abbiamo un livello politico e giornalistico che vada venire i brividi. Tutti servi quando si arriva alle questioni che toccano Cia e Mossad... - facebook.com facebook