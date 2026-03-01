Larijani Ghalibaf e gli islamisti | ecco i nuovi volti del regime dopo Khamenei

Dopo la scomparsa di Ali Khamenei, i principali protagonisti del potere in Iran sono Larijani, Ghalibaf e alcuni leader islamisti. La loro posizione si inserisce in un quadro di incertezza politica, mentre si attende di capire chi assumerà il ruolo di guida del Paese. La transizione si svolge in un momento di fermento, senza ancora una scelta ufficiale su chi sarà il prossimo leader.

Con la morte di Ali Khamenei si apre una fase di incertezza per l' Iran. Durerà fino a quando non si capirà chi prenderà le redini del Paese privato della sua Guida Suprema. Ma, appunto, chi sta comandando adesso nella Repubblica Islamica? L'uccisione di Khamenei non significa necessariamente una rapida fine della teocrazia iraniana. Al momento non abbiamo indizi in merito a suoi eventuali successori. Ci sono però varie ipotesi da prendere in considerazione, a partire dall'avvertimento lanciato dalla Cia statunitense: a finire sotto la luce dei riflettori potrebbe essere una figura ancora più radicale di Khamenei. Via al post Khamenei. L'obiettivo del governo iraniano è uno: resistere in attesa che emerga una nuova figura apicale in grado di guidare il Paese nel bel mezzo di una tempesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

