L' appello di Di Marco Pd ai cittadini | Il voto di Pescara è importante per tutto l' Abruzzo

1 mar 2026

A pochi giorni dalle elezioni parziali dell’8 e 9 marzo, il consigliere regionale del Pd invita i cittadini di Pescara a votare. L’obiettivo è sostenere il candidato sindaco di centrosinistra, Carlo Costantini, per raggiungere prima il ballottaggio e poi la vittoria. Di Marco sottolinea l’importanza del voto per l’intera regione, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui risultati attesi.

Manca poco alle elezioni parziali dell’8 e del 9 marzo e l’appello ad andare alle urne con l’obiettivo di portare il candidato sindaco di centrosinistra Carlo Costantini prima al ballottaggio e poi alla vittoria, arriva anche dal consigliere regionale Antonio Di Marco impegnato con gli altri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

